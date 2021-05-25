Крымчанин ранил из пистолета двоих знакомых и угрожал им обрезом

Ленинский районный суд Крыма приговорил крымчанина к двум с половиной годам колонии за четыре преступления, совершенных в один вечер.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В 2019 году, местный житель со своей супругой катались на автомобиле по селу Марфовка. Проезжая мимо одного из домовладений, где компания отмечала день рождения, водитель увидел своего знакомого, который курил с одним из гостей возле калитки. Остановив машину, водитель вышел поздороваться со знакомым. Завязавшаяся беседа закончилась ссорой, а впоследствии дракой. Обиженный на своего знакомого молодой человек достал имеющийся при себе пневматический пистолет и осуществил четыре выстрела в обидчика, а потом еще три выстрела – в его брата, находившегося рядом», – сообщили в суде.

В пресс-службе отметили, что пострадавшие получили огнестрельные ранения мягких тканей, а также слепое огнестрельное пулевое ранение левой кисти. После выстрелов к месту стычки подошли другие мужчины-участники застолья и отобрали пистолет у стрелявшего. «Подсудимый же побежал домой и через некоторое время вернулся во двор домовладения потерпевших с «обрезом» охотничьего ружья и угрозой убийством. Мужская часть гостей праздничного мероприятия повторно справилась с вооруженным непрошенным гостем, снова отобрав у него оружие», – уточнили в суде.

Установлено, что подсудимый работал охранником и имел разрешение на хранение и ношение оружия. Травматический пистолет он приобрел для себя, поясняя необходимость его покупки самообороной. В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, просил прощения у потерпевших.

Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия, пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, с применением оружия, части 1 статьи 222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и по части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Суд признал 30-летнего уроженца Керчи виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения. Также мужчина обязан выплатить потерпевшим 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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