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Общество

Какой сегодня праздник 25 мая

00:03 вторник, 25 мая 2021
Какой сегодня праздник 25 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 25 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День филолога России

Фото postupi.online

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией — выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

Филология — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества.

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

Международный день пропавших детей (International Missing Children Day)

Для многих стран мира 25 мая – это Международный День пропавших детей (International Missing Children’s Day). Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.

Пропавший ребенок – это ЧП мирового масштаба, а для родителей нет ничего ужаснее данного факта. И учреждение этого Дня стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

Епифанов день (Рябиновка)

Народный праздник «Епифанов день» отмечается 25 мая (по старому стилю - 12 мая). Православная церковь в этот день чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника: «Рябиновка», «Красный кафтан», «Епифан». Название «Рябиновка» день получил в честь одного из самых уважаемых и любимых деревьев на Руси - рябины. Рябина в народе считалась защитницей от огня и пожаров.

Также сегодня, 25 мая, отмечают такие праздники:

- День Африки (African Freedom Day)

- День памяти преподобного Дионисия Радонежского

- День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

- День счастливого билетика

- Праздник свободы причесок

- День полотенца (Towel Day)

- День нерпенка

- Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day)

- День гордости гиков (Geek Pride Day)

- День вина (National Wine Day) в США

- Праздник клубники в Германии

- День клоуна в Перу

- День Майской революции в Аргентине

- День Ашхабада в Туркменистане

- День освобождения Ливана

Сегодня именины празднуют: Иван, Филипп, Федор, Денис, Савин, Панкрат, Герман, Гермоген (Ермоген), Протерий, Епифан, Магдалина, Полувий.

Что происходило 25 мая в прошлые годы

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь.

1468 - победа египетского фараона Тутмоса III в битве при Мегиддо.

1787 - в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона (George Washington) собрался Конституционный Конвент, чтобы выработать Конституцию США.

1810 - Аргентина провозгласила независимость от Испанииначало революции.

1829 - в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1895 - Оскар Уайльд осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

1926 - в Париже еврейским террористом Шаломом Шварцбардом в отместку за еврейские погромы на Украине убит лидер украинских националистов Симон Петлюра.

1935 - Джесси Оуэнс (Jesse Owens) в течение 45 минут установил 4 мировых рекорда по легкой атлетике. В прыжках в длину, где Оуэнс впервые преодолел рубеж 8 м, его рекорд продержался 25 лет.

1957 - открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина».

1973 - в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств «Киевская весна».

1977 - в кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.

1983 - на экраны США вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

1989 - открыт I съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран М. С. Горбачев.

1996 - в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

2003 - в Голливуде на знаменитой киностудии «Юниверсал» открылся парк развлечений «Шрек в четырех измерениях», посвященный персонажам из суперпопулярного анимационного фильма «Шрек».

2004 - по сообщению «Financial Times» со ссылкой на «Observer», российский бизнесмен Роман Абрамович внес $100 млн для покупки самолета Boeing 767. Там же напоминается, что ранее Абрамович уже купил три яхты и английский футбольный клуб «Челси».

2005 - в финальном матче в Стамбуле «Ливерпуль» в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Чемпионов УЕФА.

5493 - условная дата сотворения мира, от которой вела летосчисление александрийская хронология.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 мая. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 25 мая

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