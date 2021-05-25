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Власть

Губернатор Севастополя не смог улучшить свои позиции в российском рейтинге

Глава Севастополя Михаил Развожаев не смог улучшить свои позиции в национальном рейтинге мэров: несмотря на поддержку вице-премьера РФ Марата Хуснуллина он остался на 42 месте.

Рейтинг по итогам работы руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2021 года составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Наблюдатели записали в актив Развожаеву положительные оценки, выставленные муниципалитету Хуснуллиным во время рабочей поездки в Севастополь. Тогда куратор ФЦП в Крыму осмотрел ключевые стройплощадки – севастопольский участок трассы «Таврида», канализационные очистные сооружения (КОС) «Южные», медицинский и культурный кластеры. «Зампред российского правительства был удовлетворен увиденным – после того, как «всем проектировщикам, заказчикам, строителям придали ускорение», работа стала более заметной», – отмечают авторы исследования.

Эксперты отмечают, что Хуснуллин, по сути, легитимизировал строительство на мысе Хрустальном – в одной из конфликтных зон, где столкнулись интересы властей и строителей с одной стороны и желание горожан уберечь мыс от застройки – с другой. Развожаев заявил, что разрешения на строительство хореографической академии и дома для сотрудников получены. А слова Хуснуллина о том, что строительство здесь ведется абсолютно законно, с одной стороны, укрепляет позиции градоначальника, с другой, не усиливает раздражение недовольных горожан, говорят эксперты.

Еще одно больное место властей Севастополя – КОС «Южные». Проект пришлось пересматривать, чтобы город получил возможность повторно использовать очищенную воду для полива, что привело к задержке начала строительства. Госконтракт на реконструкцию КОС «Южные» оценивается в 8,5 миллиарда рублей. При этом история с пропажей 2 млрд рублей при первой попытке начать строительство очистных еще не закончена.

Отметим, что глава Симферополя Валентин Демидов и вовсе находится на 82-м месте.

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