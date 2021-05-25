Бузова арендовала парк в Крыму для романтичного ужина

фото © instagram.com/buzova86

Также певица взяла вертолетную экскурсию над побережьем полуострова и прокатилась на лошади.

Российская певица Ольга Бузова арендовала парк Айвазовского в ялтинском поселке Партенит, чтобы ей никто не помешал ей там поужинать. Фотографии и видеозаписи своего отдыха артистка опубликовала в Instagram.

«Целый парк арендован для ужина», - сказала Бузова, показывая подписчикам самую живописную часть парка – японский сад площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

На террасе с видом на море и горы для певицы накрыли стол, рядом с которым играла живая музыка. Мужчина, играющий на флейте, подъехал к гостье на роликах и подарил розу.

«Я узнала, что никто никогда в этом месте еще не ужинал. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего.Просто ужин. Просто в арендованном парке. Просто весь вечер играют и поют музыканты. Просто это чистый кайф», - написала Бузова.

Подписчики накинулись на девушку, обвинив ее в неискренности и хвастовстве, на что певица ответила им подписью под очередной фотографией с отдыха: «Мне совершенно не важно, что думают обо мне люди. Жизнь – одна, кайфуйте».

Также Бузова во время своего крымского отпуска прокатилась на лошадях, прогулялась по набережной Ялты, где посетила один из самых дорогих ресторанов, и взяла вертолетную экскурсию над побережьем. Согласно информации из открытых источников, стоимость этой услуги с вылетом из отеля «Mriya Resort & SPA», где и отдыхала певица, варьируется от 55 до 120 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

София Ротару продает свой отель в Ялте. Певица и модель Анна Калашникова сообщила о том, что риелтор ей предложил приобрести расположенный в Крыму отель «Вилла София», собственницей которого является эстрадная исполнительница София Ротару. Объект находится в самом центре Ялты.

Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве. Артист поделился в соцсетях подробностями своего отдыха, чем вызвал недовольство подписчиков.

Певец Лев Лещенко назвал Ялту «своеобразным городом». Российский певец Лев Лещенко, который является председателем жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», в комментарии местным СМИ назвал Ялту «Своеобразным городом», напомнив об исторических событиях, с которыми связана история этого города.

Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка». Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».