Stars
Бузова арендовала парк в Крыму для романтичного ужина
фото © instagram.com/buzova86
Также певица взяла вертолетную экскурсию над побережьем полуострова и прокатилась на лошади.
Российская певица Ольга Бузова арендовала парк Айвазовского в ялтинском поселке Партенит, чтобы ей никто не помешал ей там поужинать. Фотографии и видеозаписи своего отдыха артистка опубликовала в Instagram.
«Целый парк арендован для ужина», - сказала Бузова, показывая подписчикам самую живописную часть парка – японский сад площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
На террасе с видом на море и горы для певицы накрыли стол, рядом с которым играла живая музыка. Мужчина, играющий на флейте, подъехал к гостье на роликах и подарил розу.
«Я узнала, что никто никогда в этом месте еще не ужинал. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего.Просто ужин. Просто в арендованном парке. Просто весь вечер играют и поют музыканты. Просто это чистый кайф», - написала Бузова.
Подписчики накинулись на девушку, обвинив ее в неискренности и хвастовстве, на что певица ответила им подписью под очередной фотографией с отдыха: «Мне совершенно не важно, что думают обо мне люди. Жизнь – одна, кайфуйте».
Также Бузова во время своего крымского отпуска прокатилась на лошадях, прогулялась по набережной Ялты, где посетила один из самых дорогих ресторанов, и взяла вертолетную экскурсию над побережьем. Согласно информации из открытых источников, стоимость этой услуги с вылетом из отеля «Mriya Resort & SPA», где и отдыхала певица, варьируется от 55 до 120 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
София Ротару продает свой отель в Ялте. Певица и модель Анна Калашникова сообщила о том, что риелтор ей предложил приобрести расположенный в Крыму отель «Вилла София», собственницей которого является эстрадная исполнительница София Ротару. Объект находится в самом центре Ялты.
Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве. Артист поделился в соцсетях подробностями своего отдыха, чем вызвал недовольство подписчиков.
Певец Лев Лещенко назвал Ялту «своеобразным городом». Российский певец Лев Лещенко, который является председателем жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», в комментарии местным СМИ назвал Ялту «Своеобразным городом», напомнив об исторических событиях, с которыми связана история этого города.
Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка». Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».
В России полицейские рассылали дипломатам «крымские» письма с ртутью
Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела о причастности двух экс-сотрудников главка МВД Краснодарского края к рассылке писем с кристаллами ртути сотрудникам дипломатических миссий.
Россия разрешила крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности
Крымчане, не оформившие в 2014 году отказ от украинского гражданства, смогут без ограничений занимать государственные должности.
Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век»
Российская туристка после отпуска в Крыму описала свой отдых всего одной, но емкой фразой — «прошлый век».
Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта
Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.
3 часа назад
В Севастополе отремонтировали не ту дорогу
8 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
11 часов назад
У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об увеличении частоты осложнений у пациентов, перенесших коронавирус.