Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк

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Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.

На прошлой неделе Госсовет Крыма принял решение о продаже очередных объектов недвижимости. Вопрос на общем заседании парламента не рассматривался: за него голосовали в пакете из 17 пунктов.

В числе прочих на продажу выставляют два строения в Воронцовском парке, являющемся памятником садово-паркового искусства. Одно из зданий – нежилое помещение гостиничного типа площадью 104 квадратных метра – само по себе особой ценности не представляет, и его продажа вызывает вопросы, в основном, с точки зрения появления частной собственности в уникальном парке. А вот второе – чайный домик – сам по себе является памятником.

Он был построен в 1829 на берегу: граф Воронцов любил пить в нем чай. Пропилеи – небольшое здание в классическом стиле считается одной из достопримечательностей парка. Пользуется большой популярностью у художников и фотографов. Давно не эксплуатируется. Но вместо того, чтобы его отреставрировать, 200-летнее здание решено продать. И опять возникает вопрос о частной собственности. Тем более, что уже есть опыт ряда других парков Ялты, где вот такие небольшие «островки», переданные в частные руки привели к строительству в заповедной зоне и уничтожению уникальных деревьев.

Напомним так же, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий хозяйственную деятельность в ООПТ. Если он будет принят, никакой охранный статус не спасет уникальные парки Крыма от застройки.

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