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Власть

В Симферополе власти расширили площадь на кладбище «Абдал» для захоронений

08:26 понедельник, 24 мая 2021
Симферополь

На территории городского кладбища «Абдал» в Симферополе власти решили открыть еще два сектора для захоронений.

Соответствующие решения опубликованы на сайте администрации Симферополя.

«Открыть сектор № 164 на территории общественного кладбища Абдал (2), расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 261, для размещения одиночных захоронений», – сказано в документе.

Аналогичное решение опубликовано по открытию на данном кладбище сектора 165.

Ранее власти Симферополя передали часть земли мусульманского кладбища «Абдал» расположенному рядом христианскому кладбищу. Об этом сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял, который опубликовал в социальных сетях видео нового забора кладбища.

В октябре прошлого года власти города сообщали, что в Симферополе не хватает территорий городских кладбищ под захоронения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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