В Симферополе снесут десятки самостроев

Власти Симферополя приняли решение о сносе в городе 8 капитальных строений и 47 нестационарных объектов.

Строения появились в столице незаконно.

Всего на рассмотрение комиссии администрации было вынесено 93 объекта: капстроения, торговые павильоны, гаражи, ворота, металлические конструкции и ограждения. Но по итогам голосования было решено снести восемь капитальных строений и 47 нестационарных объектов.

Сотрудники администрации нашли незаконные строения во время рейдов и с помощью бдительных граждан.

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