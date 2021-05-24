В Симферополе подвыпивший турист устроил дебош в ресторане

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На место событий наряд вневедомственной охраны прибыл по зову тревожной кнопки.

Один из посетителей, будучи изрядно подшофе, стал приставать к работникам, выражаясь в их адрес грубой нецензурной бранью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

На просьбы персонала прекратить дебош посетитель отреагировал агрессивно, угрожая физической расправой и пытаясь спровоцировать с ними драку. Сотрудники Росгвардии были вынуждены задержать 41-летнего гостя республики и передать его правоохранителям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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