Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +20
море +15

Происшествия

В Симферополе подвыпивший турист устроил дебош в ресторане

17:39 понедельник, 24 мая 2021
Симферополь
В Симферополе подвыпивший турист устроил дебош в ресторане

фото © ria.ru

На место событий наряд вневедомственной охраны прибыл по зову тревожной кнопки.

Один из посетителей, будучи изрядно подшофе, стал приставать к работникам, выражаясь в их адрес грубой нецензурной бранью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

На просьбы персонала прекратить дебош посетитель отреагировал агрессивно, угрожая физической расправой и пытаясь спровоцировать с ними драку. Сотрудники Росгвардии были вынуждены задержать 41-летнего гостя республики и передать его правоохранителям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс замначальнику Сакского отдела МВД отказали в апелляции. Вступил в законную силу приговор бывшему заместителю начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».

В Крыму возбудили дело из-за вырубки 178 деревьев в Судаке. В прокуратуре Крыма сообщают, что на территории Судакского лесничества незаконно вырублены 178 деревьев и кустарников различных пород.

В Симферополе посетитель ресторана угрожал сотрудникам заведения расправой. Посетитель одного из ресторанов Симферополя в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам заведения расправой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В Севастополе конфисковали партию шоколада Roshen. Таможенники Севастополя изъяли партию кондитерских изделий украинской фабрики Roshen, которые относятся к категории санкционных товаров.

Происшествия
Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.

Власть
В Крыму сообщают, что раскрыли схему «незаконного въезда иностранцев»

В Крыму сообщают, что раскрыли схему «незаконного въезда иностранцев»

Сотрудники санаториев Крыма подозреваются в «легализации незаконной миграции».

Власть
Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк

Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк

Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.

Власть
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС

Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС видео

Вот уже второе собрание жителей остается без результата.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации