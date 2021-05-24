В Симеизе завершена реконструкция пляжа «Пионер»

Работы проводились в рамках Федеральной целевой программы, сообщили в администрации Ялты.

Создан пляж шириной 20 метров, отремонтированы берегоукрепительные сооружения и установлены подводные и надводные волноломы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение территории.

На прошлой неделе на пляж завезли мелкую гальку. В течение этой недели ее промоют и разровняют. Кроме того, была обустроена лестница вместо разрушенного съезда и спуск с ограждением на пляж для маломобильных групп населения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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