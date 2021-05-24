Власть
В Севастополе уникальный холм Канробера хотят спасти от квадроциклов
фото © Викимапия
Севастопольские ученые спешат закончить очередное обследование уникального природного комплекса – холма Канробера в Балаклаве, чтобы спасти от необратимого разрушения туристами.
Об этом сообщила член экспертной группы, сотрудник лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей (ИНБЮМ) Лилия Бондарева.
«Еще один-два туристических сезона – и этот небольшой островок среди виноградников, на котором сохранилась характерная для региона первозданная природа, будет уничтожен. Здесь проводятся экскурсии, в том числе платные, на квадроциклах, и делается это без всякой экологической ответственности. Разрушается почвенно-растительный покров, а с ним все живое. Уже образовались новые овраги. Мы ходатайствуем об ускорении процесса заповедания этой территории, потому что видим, что она гибнет под колесами», – рассказала Бондарева.
На очередное обследование территории, которая занимает около 40 гектаров в живописном Балаклавском районе, вышли именно в мае, так как в это время наблюдается пик развития флоры, а значит, списки и описания в научных материалах будут наиболее полными, объясняет ученый. 80% всей флоры хотят успеть задокументировать до начала лета.
По словам Бондаревой, на холме Канробера произрастет более 20 охраняемых видов растений. Среди них – занесенные в Красные книги России и Севастополя, нератифицированную РФ Бернскую конвенцию и CITES (Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры – ред.). Здесь есть лес, степь и можжевеловые сообщества. Зимой и ранней весной можно увидеть редкие первоцветы, позже – орхидеи, осенью – крокусы.
При этом флора не единственное, что ценно в этом месте, говорят ученые.
«С точки зрения геологии, это тоже очень интересный памятник, потому что на таком маленьком пространстве есть три разные горные породы: конгломераты, известняк и глина. И все на одном холме, что, соответственно, отражается и на растительности, и на животном мире. Здесь ареал обитания животных, которых дети только на картинках видели. Тут барсучьи норы. А зимой – скопление копытных, в лесах прячутся кабаны», – рассказал краевед и педагог дополнительного образования Николай Шик.
Он преподает геологию в ГБОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий» и каждый сезон водит детей на холм Канробера как на уникальный полигон. Рассказывает не только о грунте и его влиянии на флору и фауну, но и об истории, знание которой – неотъемлемая часть профессии краеведа.
Педагог отмечает, что здесь сохранились неучтенные исторические памятники. В частности, остатки единственного в этом районе укрепсооружения 19 века, пережившего кровопролитные сражения в период Крымской войны. Речь о построенном англичанами редуте Канробера (назван в честь генерала, командовавшего французскими войсками в составе союзной армии – ред.). Его название позже перешло и к самому холму.
«Здесь была первая и главная фаза – атака русскими войсками англо-турецких позиций, которые охраняли базу в Балаклаве… Там сейчас стоит крест», – объясняет Шик.Ученые и раньше предпринимали попытки спасти этот уникальный и малоизученный природный уголок от разрушения человеком. Для этого исследовали холм и подготовили научное обоснование, благодаря которому в 2018 году решением Законодательного собрания Севастополя объект был включен в перечень перспективных особо охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения. Однако за два с половиной года так и не обрел статуса памятника природы, предполагающего определенные ограничения в его использовании.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эколог предостерег от проекта «крымской анталии». Строительство бетонных молов и набережных может негативно отразиться на состоянии экосистемы крымского полуострова, в частности, в прибрежной зоне могут быть уничтожены пляжи и песчаные дюны.
Хищным птицам в Крыму в этом году скормят три тонны мяса. Сотрудники государственного автономного учреждения Республики Крым «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» проводят подкормку черных грифов и белоголовых сипов в Алуште и Симферопольском районе.
Стали известны итоги проверки кислотонакопителя «Крымского Титана». Уровень воды в кислотонакопителе завода «Титан» находится на безопасной отметке. Угрозы экологической безопасности в районе на сегодняшний день нет.
Названы самые грязные бухты Севастополя. Основной проблемой по-прежнему являются стоки очистных сооружений.
Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк
Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.
На знаменитом пляже под Севастополем убирают бетонные блоки
Севастопольцы пожаловались на бетонные фундаменты под торговую точку и пивной павильон, залитые на шикарном пляже в «Вязовой роще» под Севастополем примерно в 30 метрах от кромки воды.
В Крыму заброшенный военный лунодром могут сделать экскурсионным объектом видео
Под Симферополем есть уникальный объект - НИП-10 в поселке Школьном, на котором располагался лунодром.
Поврежден энергомост в Крым
Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
20 мая
От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов
В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.