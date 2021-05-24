В Севастополе уникальный холм Канробера хотят спасти от квадроциклов

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Севастопольские ученые спешат закончить очередное обследование уникального природного комплекса – холма Канробера в Балаклаве, чтобы спасти от необратимого разрушения туристами.

Об этом сообщила член экспертной группы, сотрудник лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей (ИНБЮМ) Лилия Бондарева.

«Еще один-два туристических сезона – и этот небольшой островок среди виноградников, на котором сохранилась характерная для региона первозданная природа, будет уничтожен. Здесь проводятся экскурсии, в том числе платные, на квадроциклах, и делается это без всякой экологической ответственности. Разрушается почвенно-растительный покров, а с ним все живое. Уже образовались новые овраги. Мы ходатайствуем об ускорении процесса заповедания этой территории, потому что видим, что она гибнет под колесами», – рассказала Бондарева.

На очередное обследование территории, которая занимает около 40 гектаров в живописном Балаклавском районе, вышли именно в мае, так как в это время наблюдается пик развития флоры, а значит, списки и описания в научных материалах будут наиболее полными, объясняет ученый. 80% всей флоры хотят успеть задокументировать до начала лета.

По словам Бондаревой, на холме Канробера произрастет более 20 охраняемых видов растений. Среди них – занесенные в Красные книги России и Севастополя, нератифицированную РФ Бернскую конвенцию и CITES (Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры – ред.). Здесь есть лес, степь и можжевеловые сообщества. Зимой и ранней весной можно увидеть редкие первоцветы, позже – орхидеи, осенью – крокусы.

При этом флора не единственное, что ценно в этом месте, говорят ученые.

«С точки зрения геологии, это тоже очень интересный памятник, потому что на таком маленьком пространстве есть три разные горные породы: конгломераты, известняк и глина. И все на одном холме, что, соответственно, отражается и на растительности, и на животном мире. Здесь ареал обитания животных, которых дети только на картинках видели. Тут барсучьи норы. А зимой – скопление копытных, в лесах прячутся кабаны», – рассказал краевед и педагог дополнительного образования Николай Шик.

Он преподает геологию в ГБОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий» и каждый сезон водит детей на холм Канробера как на уникальный полигон. Рассказывает не только о грунте и его влиянии на флору и фауну, но и об истории, знание которой – неотъемлемая часть профессии краеведа.

Педагог отмечает, что здесь сохранились неучтенные исторические памятники. В частности, остатки единственного в этом районе укрепсооружения 19 века, пережившего кровопролитные сражения в период Крымской войны. Речь о построенном англичанами редуте Канробера (назван в честь генерала, командовавшего французскими войсками в составе союзной армии – ред.). Его название позже перешло и к самому холму.

«Здесь была первая и главная фаза – атака русскими войсками англо-турецких позиций, которые охраняли базу в Балаклаве… Там сейчас стоит крест», – объясняет Шик.Ученые и раньше предпринимали попытки спасти этот уникальный и малоизученный природный уголок от разрушения человеком. Для этого исследовали холм и подготовили научное обоснование, благодаря которому в 2018 году решением Законодательного собрания Севастополя объект был включен в перечень перспективных особо охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения. Однако за два с половиной года так и не обрел статуса памятника природы, предполагающего определенные ограничения в его использовании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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