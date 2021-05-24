В Севастополе строителям платят 13 тысяч рублей в месяц, а учителям - 41 тысячу

Крымстат сообщает об уровне заработной платы работников, занятых в экономике по г. Севастополю в марте 2021 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий в марте 2021 года составила 37462 рубля. По сравнению с февралем 2021 года размер заработной платы снизился на 3,0%, по отношению к марту 2020 года - вырос на 9,2%.

Индекс реальной заработной платы (с учетом изменения цен и тарифов) в марте 2021 года по отношению к февралю 2021 года составил 96,2%, к марту 2020 года - 101,8%.

По промышленным видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата в марте 2021 года составила 43833,2 рубля, что на 7,8% выше, чем в предыдущем месяце и на 13,6% выше, чем в марте 2020 года.

В отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства наблюдается увеличение заработной платы по отношению к предыдущему месяцу на 28,3%, по сравнению с мартом прошлого года - увеличение на 20,8%. Ее размер в марте 2021 года составил 49812,9 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников в марте 2021 года по виду деятельности «Строительство» составила 13166,5 рублей. По сравнению с февралем 2021 года отмечается снижение средней заработной платы на 61,4%, по сравнению с мартом 2020 года данный показатель снизился на 57,9%.

В «Образовании» уровень средней заработной платы в марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года увеличился на 7,3%, и составил 40996,9 рублей. По сравнению с мартом прошлого года этот показатель вырос на 20,9%.

В области здравоохранения и социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата в марте 2021 года составила 43054,5 рубля. По сравнению с февралем 2021 года наблюдается снижение на 1,0%, а с соответствующим месяцем прошлого года - рост на 9,1%.

Высокий уровень среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2021 года по отношению к среднему уровню заработной платы в целом по экономике г. Севастополя наблюдается у предприятий таких видов экономической деятельности как: деятельность финансовая и страховая (в 1,8 раз); деятельность профессиональная, научная и техническая (выше на 58,6%); деятельность в области информации и связи (выше на 51,7%); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (выше на 37,3%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (выше на 33,0%).

Низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2021 года по отношению к среднему уровню заработной платы в целом по экономике г. Севастополя наблюдается у предприятий следующих видов экономической деятельности: строительство (ниже на 64,9%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (ниже на 44,1%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (ниже на 36,2%); предоставление прочих видов услуг (ниже на 30,1%); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (ниже на 24,4%).

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