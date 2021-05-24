В Севастополе юная автоледи перевернулась на трассе

Ранним утром 24 мая по пути из Камышовой бухты в сторону Фиолента произошел еще один из частых в последнее время «перевертышей».

Авария закончилась без жертв, но с травмами.

Как уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, ДТП произошло в 7:45 на автодороге Камышовая бухта – мыс Фиолент на участке 8 км 700 м с автомобилем «Хюндай» под управлением девушки 2002 года рождения.

«Потеряла контроль над управлением транспортного средства, выехала вправо и опрокинулась. В авто находилась одна, обратилась за медицинской помощью. Состояние опьянения не установлено», – отметили в УМВД.

ДТП с переворотом в последние недели стали привычным явлением на дорогах города-героя. Причины переворотов автомобилей на крышу всякий раз различны. 14 мая в районе парка Победы водитель 1948 года рождения почувствовал себя плохо, врезался в две другие машины и опрокинулся.

В тексте использованы материалы: Форпост

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