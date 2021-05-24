В Крыму заброшенный военный лунодром могут сделать экскурсионным объектом

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Под Симферополем есть уникальный объект - НИП-10 в поселке Школьном, на котором располагался лунодром.

Профессор Крымского инженерного-педагогического университета Владимир Поляков надеется, что когда-нибудь этот лунодром станет экскурсионным объектом.

- Эту часть, бывшую воинскую часть скорее всего надо рассматривать, как еще не освоенный экскурсионный объект, потому что здесь можно рассказать о славном нашем прошлом, об интересных людях, которые здесь бывали, - поделился В.Поляков.

В свое время на объекте работали космонавты Николай Каманин, Юрий Гагарин и Алексей Леонов. НИП-10 также посещал Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Именно в этом пункте придумали лунодром, изобрели космический корабль, который мог ездить по Луне.

Когда-то это был передовой секретный гарнизон военно-космических сил СССР под названием НИП-10 (наземный измерительный пункт), а рядом с ним располагался элитный засекреченный городок, имевший кодовое название «Симферополь-28». Простыми словами, НИП-10 представлял из себя сверхсекретный центр космической связи. Советский Союз имел 15 подобных поселков, основной их функцией был прием информации от космических аппаратов, выведенных на орбиту и управление их работой Советская космическая группировка, включающая 180 объектов, незначительно, но все же превосходила по количеству американскую (120 объектов). Каждая из станций наземной космической связи имела свои цели и задачи, но главными из них было ведение радиоразведки и получение фотографий, пишет блогер AQUATEK_FILIPS.

НИП-10 был особым центром. Именно отсюда 4 октября 1957 года, именно отсюда, был произведен первый сеанс связи с первым искусственным спутником Земли и именно здесь проводили испытания макета советского «Лунохода». На специально построенном лунодроме даже тренировали два экипажа управлять макетом «Лунохода».

Сегодня бывший Симферополь-28 носит название поселок Школьный, от центра космической связи осталась только колючая проволока, груда разобранных бетонных конструкций и огромная тарелка космической связи, которую даже охраняют. НИП-10 прекратил свое существование сразу после развала СССР - в 1991 году. Хотя именно в этот год отсюда было проведено более 50 сеансов связи с различными космическими аппаратами, находящимися на орбите. Сначала был издан приказ о консервации центра, но по факту это было его сворачивание. Документы и ценное оборудование вывезли, часть металлоконструкций сразу распилили, остальное вырезали и сдали на металлолом «старатели».

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