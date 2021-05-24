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В Крыму возбудили дело из-за вырубки 178 деревьев в Судаке
фото © Крым.реалии
В прокуратуре Крыма сообщают, что на территории Судакского лесничества незаконно вырублены 178 деревьев и кустарников различных пород.
Как утверждают в ведомстве, вырубку провели «в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, а также без подачи соответствующей декларации».
«Ущерб, причиненный противоправными действиями, превысил 3,4 млн рублей. По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», – сказано в сообщении.
Подтверждения данной информации из других источников нет, о том, кто проводил данную вырубку леса, не сообщается.
В апреле в прокуратуре Крыма сообщали, что в Евпатории возбуждено уголовное дело о «незаконной вырубке зеленых насаждений» на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.В. Фрунзе.
Ранее сообщалось о задержании троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что задержание связано с незаконной вырубкой деревьев.
В Бахчисарайском районе суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвинили в «незаконной вырубке можжевельника на территории ландшафтного парка».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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