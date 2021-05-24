В Крыму возбудили дело из-за вырубки 178 деревьев в Судаке

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В прокуратуре Крыма сообщают, что на территории Судакского лесничества незаконно вырублены 178 деревьев и кустарников различных пород.

Как утверждают в ведомстве, вырубку провели «в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, а также без подачи соответствующей декларации».

«Ущерб, причиненный противоправными действиями, превысил 3,4 млн рублей. По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», – сказано в сообщении.

Подтверждения данной информации из других источников нет, о том, кто проводил данную вырубку леса, не сообщается.

В апреле в прокуратуре Крыма сообщали, что в Евпатории возбуждено уголовное дело о «незаконной вырубке зеленых насаждений» на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.В. Фрунзе.

Ранее сообщалось о задержании троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что задержание связано с незаконной вырубкой деревьев.

В Бахчисарайском районе суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвинили в «незаконной вырубке можжевельника на территории ландшафтного парка».

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