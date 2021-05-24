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В Крыму сообщают, что раскрыли схему «незаконного въезда иностранцев»
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Сотрудники санаториев Крыма подозреваются в «легализации незаконной миграции».
Схему раскрыли сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», – сообщили в ФСБ.
Также установлено, что гости приезжали в Крым по направлению от третьих лиц, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые сведения, документы и контакты.
Следственный отдел управления ФСБ возбудил в отношении работников здравниц пять уголовных дел по части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции с использованием служебного положения). В отношении посредников также возбуждено пять уголовных дел по части 5 статьи 33, пункту «в» части 2 статьи 322.1 УК России (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан).
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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