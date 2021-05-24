В Крыму насчитывают около 1500 пчеловодов

Около 1,5 тыс пчеловодов, которые разводят десятки тысяч пчелосемей, насчитывается в Крыму.

Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко.

«Наиболее развито пчеловодство в Красногвардейском и Симферопольском районах. Чуть меньше развито в Бахчисарайском района. По нашим подсчетам в Крыму около 1 500 пчеловодов и 45 000 пчелосемей», – констатировал он.

Он отметил, что по их подсчетам в Крыму около 1,5 тыс пчеловодов и 45 тыс пчелосемей.

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