Общество
В Крыму насчитывают около 1500 пчеловодов
Около 1,5 тыс пчеловодов, которые разводят десятки тысяч пчелосемей, насчитывается в Крыму.
Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко.
«Наиболее развито пчеловодство в Красногвардейском и Симферопольском районах. Чуть меньше развито в Бахчисарайском района. По нашим подсчетам в Крыму около 1 500 пчеловодов и 45 000 пчелосемей», – констатировал он.
Он отметил, что по их подсчетам в Крыму около 1,5 тыс пчеловодов и 45 тыс пчелосемей.
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