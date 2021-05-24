В Керчи девочка погибла после падения с крыши девятиэтажного дома

В Керчи с крыши многоэтажки упала 14-летняя девочка.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, проверяется версия суицида.

«Предварительно есть информация, что произошел суицид. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщил источник.

Глава администрации города Сергей Бороздин рассказал, что местные власти также разбираются в ситуации.

«Мы занимаемся этим вопросом. Девочка получила серьезные травмы при падении. Медики пытались ей оказать помощь, но спасти ей жизнь не удалось. Были слишком сильные повреждения, не совместимые с жизнью», - пояснил Сергей Бороздин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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