Происшествия
В Керчи девочка погибла после падения с крыши девятиэтажного дома
В Керчи с крыши многоэтажки упала 14-летняя девочка.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, проверяется версия суицида.
«Предварительно есть информация, что произошел суицид. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщил источник.
Глава администрации города Сергей Бороздин рассказал, что местные власти также разбираются в ситуации.
«Мы занимаемся этим вопросом. Девочка получила серьезные травмы при падении. Медики пытались ей оказать помощь, но спасти ей жизнь не удалось. Были слишком сильные повреждения, не совместимые с жизнью», - пояснил Сергей Бороздин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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