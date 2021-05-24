Происшествия
В Армянске задержали автоугонщика-романтика
Ранее уже привлекавшего к ответственности жителя Красноперекопска сотрудники ГИБДД задержали за рулем находившегося в розыске автомобиля ВАЗ-2115.
Как выяснилось позже, машину молодой человек угнал для того, чтобы съездить к своей девушке на свидание, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
В ходе проверки прояснились не только мотивы правонарушения, но и факт отсутствия у угонщика прав на вождение.
Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в отдел полиции. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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