Участники наркогруппировки из Бахчисарая получили от 11 до 18 лет тюрьмы

Бахчисарайский районный суд вынес приговор участникам организованной преступной группе за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Виновных приговорили к срокам от 11 до 18 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в марте 2014 года, после освобождения из мест лишения свободы, один из местных жителей Бахчисарайского района решил заняться наркобизнесом. Понимая, что самостоятельно, без сообщников, он не справится, в марте 2014 года мужчина нашел сообщников.

«Созданная организованная преступная группа характеризовалась такими основными признаками, как сплоченность участников криминального коллектива, устойчивость, конспирация преступной деятельности. У каждого была своя роль в преступной группе, к тому же многие из них являлись потребителями наркотиков, имели обширные связи среди лиц, потребляющих наркотические средства, что, в совокупности, позволяло наркоторговцам подыскивать покупателей наркотиков», — рассказали в пресс-службе суда.

В период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года руководитель преступной группы приобрел крупную партию наркотиков, которую вскоре реализовали.

Органами досудебного следствия установлено около 15 эпизодов совершенных преступлений, в том числе, связанных с приготовлением к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой, в значительном и крупном размере.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. Тем не менее, суд пришел к выводу о виновности подсудимых. Помимо тюремного срока подсудимым назначены штрафы размером от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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