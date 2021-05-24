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Власть

Стало известно, когда в этом году пройдет «Ялтинский экономический форум»

13:59 понедельник, 24 мая 2021

В 2021 году Ялтинский «международный экономический форум» будет проведен в Крыму в ноябре.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в прошлом году пришлось из-за пандемии отменить одно из самых важных международных мероприятий российского Крыма - Ялтинский международный экономический форум. В этом году он пройдет», - сказал Аксенов.

Он уточнил, мероприятие состоится с 4 по 6 ноября.

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