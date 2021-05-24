Спасатели предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая

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Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Крыму продлили до 26 мая, сообщают в управлении МЧС по Крыму.

«23 мая 2021 года поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях: 23-26 мая в восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – сказано в информации ведомства.

В Крыму уже с 30 апреля установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы.

«Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности», – отмечают спасатели.

Так, в данный период запрещается:

- посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

- разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

- выжигание сухой растительности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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