Происшествия
Спасатели предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая
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Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Крыму продлили до 26 мая, сообщают в управлении МЧС по Крыму.
«23 мая 2021 года поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях: 23-26 мая в восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – сказано в информации ведомства.
В Крыму уже с 30 апреля установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы.
«Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности», – отмечают спасатели.
Так, в данный период запрещается:
- посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
- разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;
- выжигание сухой растительности.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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