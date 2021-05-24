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Происшествия

Со склона горы Демерджи в Крыму сорвался пенсионер из Евпатории

16:41 понедельник, 24 мая 2021
Алушта

В воскресенье, 23 мая, со склона горы Северная Демерджи сорвался 60-летний житель Евпатории.

Спасателям поступила информация о семейной паре, которая поднималась по склону с перевала Ман на гору Северная Демерджи. Мужчина потерял сознание и упал с крутого склона.

Спасатели и медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Предварительно, причиной смерти 60-летнего евпаторийца стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Днем ранее, на горе Южная Демерджи, во время прогулки, подросток оступился и травмировал ногу. Сотрудники Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», патрулировавшие район Ангарского перевала, выехали на место, зафиксировали травмированную конечность и с помощью носилок спустили пострадавшего к служебному автомобилю. А после передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

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Спасатели предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Крыму продлили до 26 мая, сообщают в управлении МЧС по Крыму.

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