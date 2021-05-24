Происшествия
Со склона горы Демерджи в Крыму сорвался пенсионер из Евпатории
В воскресенье, 23 мая, со склона горы Северная Демерджи сорвался 60-летний житель Евпатории.
Спасателям поступила информация о семейной паре, которая поднималась по склону с перевала Ман на гору Северная Демерджи. Мужчина потерял сознание и упал с крутого склона.
Спасатели и медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Предварительно, причиной смерти 60-летнего евпаторийца стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Днем ранее, на горе Южная Демерджи, во время прогулки, подросток оступился и травмировал ногу. Сотрудники Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», патрулировавшие район Ангарского перевала, выехали на место, зафиксировали травмированную конечность и с помощью носилок спустили пострадавшего к служебному автомобилю. А после передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи девочка погибла после падения с крыши девятиэтажного дома. В Керчи с крыши многоэтажки упала 14-летняя девочка.
Спасатели предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Крыму продлили до 26 мая, сообщают в управлении МЧС по Крыму.
Пожар в центре Симферополя: спасатели рассказали новые подробности. Пожар на улице Желябова в Симферополе, который разгорелся утром 23 мая, локализован, пострадавших нет.
В центре Симферополя горит дом: улица перекрыта. В центре Симферополя горит жилой дом, улица Желябова перекрыта.
Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей
Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.
В Крыму сообщают, что раскрыли схему «незаконного въезда иностранцев»
Сотрудники санаториев Крыма подозреваются в «легализации незаконной миграции».
Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк
Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.
Россия пересмотрела правила въезда в Крым
Россия пересмотрела ограничения на правила пересечения границы, которые были введены после начала пандемии коронавируса, изменения касаются въезда на крымский полуостров.
21 мая
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС видео
Вот уже второе собрание жителей остается без результата.