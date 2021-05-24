СМИ сообщают, что Лавров «жестко высказался» о позиции Турции по Крыму

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Поддержка Турцией инициатив в отношении Крыма равносильна «посягательству на территориальную целостность России».

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя нынешнее состояние взаимоотношений Москвы и Анкары.

«Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

Глава МИД РФ выразил надежду, что линия Анкары будет скорректирована с учетом «законных озабоченностей российской стороны».

Лавров также отметил, что имеющиеся «серьезные расхождения» с Анкарой по ряду международных сюжетов не мешают России «поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах – от энергетики до туризма».

«Не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов», – добавил министр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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