Севастопольский департамент транспорта легализовал почти всех таксистов

Количество выданных разрешений на работу такси в Севастополе значительно увеличилось за прошлый год.

В настоящее время в городе легально работают более 2,7 тыс автомобилей.

«На 1 марта 2021 года выдано 2710 разрешений, за 2020 год – 1038, за 2019 год – 173 разрешения», – указано в отчете о работе правительства города за прошлый год, представленном в Законодательное собрание.

В документе отмечено, что с начала 2020 года значительно уменьшен срок выдачи разрешений: ранее он составлял 30 дней, теперь всего 10.

По состоянию на март 2018 года в городе действовало 1235 лицензий такси. По оценкам департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на тот момент разрешения были приблизительно у половины представителей этого бизнеса.

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