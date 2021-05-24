Программа расселения из аварийного жилья в Крыму провалена

В 2020 году Республике Крым не удалось достигнуть ряда целевых показателей в разных отраслях, в том числе в рамках нацпроектов.

Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на заседании Госсовета РК.

Так, показатель по расселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках проекта «Жилье и городская среда» выполнен всего на 11%.

«На ситуацию с целевыми показателями и освоением «московских денег» повлияли как объективные, так и субъективные причины, - пояснил Аксенов. - Недостижение целевого показателя по расселению из аварийного жилищного фонда стало одной из причин увольнения министра ЖКХ. Надеюсь, что в текущем году, все недоработки будут устранены».

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