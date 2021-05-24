Прогноз погоды в Крыму на понедельник 24 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 24 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 22, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 25, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 18, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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