Власть
Подразделения ЧФ отразили нападение ненастоящих диверсантов на аэродром
фото © rg.ru
Личный состав дежурных подразделений Черноморского флота отразил нападение диверсионно-разведывательной группы на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации флота.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Согласно легенде учений, условный противник применил отвлекающий маневр и запустил в небо над аэродромом беспилотный летательный аппарат. По сигналу тревоги боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» оперативно обнаружили и уничтожили беспилотник.
Одновременно другая группа, имитирующая условных террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла здание учебных классов подготовки летчиков.
«Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал боем диверсионную группу и удерживал ее до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота. Прибывшее подразделение усиления выполнило штурм здания и произвело задержание членов диверсионной группы», – говорится в сообщении.
В учении приняли участие более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя в Крыму. Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки.
Военнослужащие ЧФ «спонсировали» покупку офицерской квартиры. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы офицера Черноморского флота, обвиняемого в получении взяток.
В Крыму офицер ЧФ брал взятки с сослуживцев за фальсификацию данных. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии офицера Черноморского флота, который получал взятки, чтобы накопить на квартиру.
Украина и НАТО сымитируют ядерный удар вблизи Крыма. Летом в Черном море, в непосредственной близости от Крыма, пройдут ежегодные многонациональные учения ВМС Украины и стран НАТО.
Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей
Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.
В Крыму сообщают, что раскрыли схему «незаконного въезда иностранцев»
Сотрудники санаториев Крыма подозреваются в «легализации незаконной миграции».
Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк
Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.
Россия пересмотрела правила въезда в Крым
Россия пересмотрела ограничения на правила пересечения границы, которые были введены после начала пандемии коронавируса, изменения касаются въезда на крымский полуостров.
21 мая
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС видео
Вот уже второе собрание жителей остается без результата.