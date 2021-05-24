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Власть

Подразделения ЧФ отразили нападение ненастоящих диверсантов на аэродром

18:09 понедельник, 24 мая 2021
Подразделения ЧФ отразили нападение ненастоящих диверсантов на аэродром

фото © rg.ru

Личный состав дежурных подразделений Черноморского флота отразил нападение диверсионно-разведывательной группы на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации флота.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Согласно легенде учений, условный противник применил отвлекающий маневр и запустил в небо над аэродромом беспилотный летательный аппарат. По сигналу тревоги боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» оперативно обнаружили и уничтожили беспилотник.

Одновременно другая группа, имитирующая условных террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла здание учебных классов подготовки летчиков.

«Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал боем диверсионную группу и удерживал ее до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота. Прибывшее подразделение усиления выполнило штурм здания и произвело задержание членов диверсионной группы», – говорится в сообщении.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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