Власть
На знаменитом пляже под Севастополем убирают бетонные блоки
фото © Светлана Косинова/ForPost
Севастопольцы пожаловались на бетонные фундаменты под торговую точку и пивной павильон, залитые на шикарном пляже в «Вязовой роще» под Севастополем примерно в 30 метрах от кромки воды.
Горожане устали от хронического уничтожения природы под вывеской благоустройства или реконструкции.
Выяснилось, что павильоны на бетонных основаниях стояли на пляже «Вязовая роща» и в прошлом, и в позапрошлом году, но в этом сезоне два предпринимателя, работающих здесь не один год, решили их обновить и расширить.
Они рассказали, что заручились устным согласием оператора пляжа – ООО «Гидрострой», с которым заключен правительственный контракт.
«Радовались, что у нас в этом году все вовремя, даже на майские никакого шума строительного уже не было. Была недавно комиссия, проверяли готовность к сезону – у них были небольшие замечания, которые мы устранили – но к этому претензий не было. И вдруг – бах, на тебе! Гром среди ясного неба», - удивляются арендаторы.
Нарушение законодательства бизнесмены признают, с тем, что бетон и природный пляж – вещи несовместные, согласны, даже сами приводят в пример деревянные террасы в Европе.
«Но мне изначально сказали – можно лить, я и залил. То, что произошло, я считаю, – это моя вина. Надо было посмотреть закон», – говорит один из предпринимателей и обещает убрать бетонное основание, чтобы делать деревянный пол, хотя это и дорого.
При этом представители бизнеса все же настаивают, что бетонный фундамент удобен отдыхающим. И задаются вопросом: если нельзя бетон вокруг павильонов, почему можно бетонные ступеньки между павильонами, ведушие к тропе вдоль пляжа, которые они заливали вместе с оператором?!
Кстати предприниматели отмечают, что общественный пляж за последние пару сезонов благодаря оператору сильно изменился в лучшую сторону.
«Это небо и земля. Директор провел канализацию, электричество, водопровод, видеонаблюдение тянут. Пляж развивается. Планируют сюда пустить топик с Северной. Мы с ним буквально своими руками этот пляж поднимаем», – заверяют они.
Часть обновленного бетонного основания до сих пор стоит на пляже – «позвонили из департамента, сказали – не ломайте пока».
В тексте использованы материалы: Форпост
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