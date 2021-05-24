Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +16
море +15

Власть

«Мусор и самострои»: спасатели провели рейд на Фиоленте

18:54 понедельник, 24 мая 2021
Севастополь
«Мусор и самострои»: спасатели провели рейд на Фиоленте

фото © МЧС Севастополя

Севастопольские спасатели сообщили, что обнаружили «многочисленные нарушения» во время совместного с полицией рейда на севастопольском мысе Фиолент.

«Неосторожное обращение с огнем, захламление зеленых территорий и даже самовольно возведенные строения – вот неполный перечень нарушений, обнаруженных севастопольскими сотрудниками МЧС и полиции в местах стоянок отдыхающих на мысе Фиолент», – говорится в сообщении управления МЧС по Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, рейд провели в районе пляжа «Баунти», где в начале мая на склонах у пляжа уже произошло возгорание растительности, площадь которого составила 600 квадратных метров.

«Выяснилось, что среди деревьев установлены не только палатки, но и самовольные строения. «Хижины» собраны из реек, досок и других легковоспламеняющихся подручных средств, некоторые оборудованы электропроводкой и печным отоплением, а в одном шалаше, покрытом клеенкой поверх деревянного каркаса, обнаружилась импровизированная баня. Был найден и бензиновый электрогенератор. Также отмечено, что многочисленные используемые здесь кострища и очаги являются небезопасными», – сказано в сообщении.

Как утверждают спасатели, отельные территории зеленой зоны «захламлены старой мебелью, мягкими игрушками, ветки деревьев увешаны платками, простынями и декоративными предметами».

«В отношении граждан, нарушивших противопожарное требования, составлены соответствующие административные материалы по привлечению их к ответственности путем взимания штрафов», – говорится в информации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму сообщают, что раскрыли схему «незаконного въезда иностранцев». Сотрудники санаториев Крыма подозреваются в «легализации незаконной миграции».

Экс замначальнику Сакского отдела МВД отказали в апелляции. Вступил в законную силу приговор бывшему заместителю начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».

В Крыму возбудили дело из-за вырубки 178 деревьев в Судаке. В прокуратуре Крыма сообщают, что на территории Судакского лесничества незаконно вырублены 178 деревьев и кустарников различных пород.

В Симферополе посетитель ресторана угрожал сотрудникам заведения расправой. Посетитель одного из ресторанов Симферополя в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам заведения расправой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Происшествия
Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.

Власть
Фразе Медведева «денег нет, но вы там держитесь» исполнилось пять лет

Фразе Медведева «денег нет, но вы там держитесь» исполнилось пять лет видео

Бывший премьер России произнес ставшие мемом слова на встрече с крымчанами в 2016 году.

Власть
«Мусор и самострои»: спасатели провели рейд на Фиоленте

«Мусор и самострои»: спасатели провели рейд на Фиоленте фото

Севастопольские спасатели сообщили, что обнаружили «многочисленные нарушения» во время совместного с полицией рейда на севастопольском мысе Фиолент.

Власть
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС

Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС видео

Вот уже второе собрание жителей остается без результата.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации