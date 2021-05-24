«Мусор и самострои»: спасатели провели рейд на Фиоленте

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Севастопольские спасатели сообщили, что обнаружили «многочисленные нарушения» во время совместного с полицией рейда на севастопольском мысе Фиолент.

«Неосторожное обращение с огнем, захламление зеленых территорий и даже самовольно возведенные строения – вот неполный перечень нарушений, обнаруженных севастопольскими сотрудниками МЧС и полиции в местах стоянок отдыхающих на мысе Фиолент», – говорится в сообщении управления МЧС по Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, рейд провели в районе пляжа «Баунти», где в начале мая на склонах у пляжа уже произошло возгорание растительности, площадь которого составила 600 квадратных метров.

«Выяснилось, что среди деревьев установлены не только палатки, но и самовольные строения. «Хижины» собраны из реек, досок и других легковоспламеняющихся подручных средств, некоторые оборудованы электропроводкой и печным отоплением, а в одном шалаше, покрытом клеенкой поверх деревянного каркаса, обнаружилась импровизированная баня. Был найден и бензиновый электрогенератор. Также отмечено, что многочисленные используемые здесь кострища и очаги являются небезопасными», – сказано в сообщении.

Как утверждают спасатели, отельные территории зеленой зоны «захламлены старой мебелью, мягкими игрушками, ветки деревьев увешаны платками, простынями и декоративными предметами».

«В отношении граждан, нарушивших противопожарное требования, составлены соответствующие административные материалы по привлечению их к ответственности путем взимания штрафов», – говорится в информации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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