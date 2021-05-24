Власть
Мэр Феодосии ответил на обвинения в бардаке
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Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко ответил на обвинения в бардаке на территории Генуэзской крепости, которые накануне озвучил председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
Своим мнением о мусоре, состоянии крепости и критике в адрес властей города феодосийский чиновник поделился с журналистами.
«Мы выкосили здесь склон, убрали случайный мусор и убираем периодически. Но мусорят все равно, люди так устроены, а поток людей большой. Не так все критично на самом-то деле. И город вообще становится чище – это не мои слова, так говорят люди, которые к нам приезжают», – сказал Бовтуненко.
Он отметил, что своей популярностью тема бардака на Генуэзской крепости во многом обязана активности депутата Николая Волкова, который, по мнению Бовтуненко, в своих публичных выступлениях позволяет себе то, что может позволить блогер, но не чиновник. «Мы живем в такой ситуации, когда лайки возбуждают людей. В блогосфере есть позитив и негатив. Можно показать клумбу, которая еще не закончена, и сказать, как все плохо. Или, наоборот, сказать, вот как хорошо – все в процессе. Так и здесь. Можно увидеть мусор, а можно увидеть Средневековье. Конечно, любой человек имеет право на свое мнение. Но чиновник должен свое слово сопоставлять со своим статусом», – сказал глава Феодосии.
По словам Бовтуненко, руководство города ведет постоянную плановую работу по приведению в порядок как состояния объектов культурного наследия, уже имеющих охранный статус, так и документов, касающихся перспективных территорий. За первые месяцы года на кадастровый учет поставлено еще 16 объектов, уточнил глава города. Напомним, ранее известный российский телеведущий, блогер и писатель Михаил Ширвиндт поделился в соцсети своими впечатлениями от увиденного во время посещения Генуэзской крепости в Феодосии. В своем посте, который он сопроводил видео, Ширвиндт посетовал на плачевное состояние охраняемого объекта культуры, на котором обнаружил бурьян и бутылки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Мэр Феодосии ответил на обвинения в бардаке
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко ответил на обвинения в бардаке на территории Генуэзской крепости, которые накануне озвучил председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.