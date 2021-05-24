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Общество

Крым переживает нашествие насекомых

21:01 понедельник, 24 мая 2021
Крым переживает нашествие насекомых

фото © islamnews.ru

По данным энтомологов, в Крыму обитает около 15 тысяч видов насекомых. И хотя смертельно опасных на полуострове нет, укусы некоторых ядовитых представителей семейства могут вызвать серьезные осложнения у людей, особенно склонных к аллергическим реакциям.

В чем причина роста численности «неполезных» насекомых и можно ли это предотвратить, - об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.

По его словам, в мае активность насекомых является уже достаточно высокой и нарастающей. Это связано со становлением погоды, благоприятной для тех из них, у кого температура зависит от окружающей среды.

«Они реагируют на повышение температуры увеличением своей численности и разнообразия – появляются все новые и новые виды. Некоторые из них действительно представляют угрозу и довольно серьезную. Переносчиками болезней, например, являются комары. Клещи – многие считают их насекомыми, но они относятся к паукообразным – переносят энцефалит. Не каждый клещ является переносчиком, зараженных порядка 1%. Тем не менее, человека, который подвергся нападению клеща, это не должно успокаивать: вероятность заражения небольшая, но она ведь существует», – заметил ученый.

Он пояснил, что вспышка численности насекомых, мелких животных и появление новых видов, в том числе опасных, напрямую зависит от самого человека, который своим воздействием на природу влияет на их биологическое разнообразие, в некоторых случаях снижая его на порядки.

«Само биоразнообразие обеспечивает стабильность экосистемы. Вся деятельность животных направлена на сдерживание численности друг друга. А когда мы вмешиваемся в этот процесс, происходит нарушение стабильности. Причем, как правило, численность растет у низкоорганизованных животных. Что касается высокоорганизованных, таких как муравьи и пчелы, то они исчезают. Природа не любит пустоты, и их место занимают не очень приятные для нас виды насекомых», – объяснил биолог.

Одной из причин уничтожения насекомых Иванов назвал вырубку лесов, а также неправильную обрезку деревьев. 

«У нас деревья старые практически калечат – делают такую обрезку, что скорее нужно было бы его срубить: оставляют один ствол и ветви несколько сантиметров. Это, конечно, никуда не годится. <...> То же самое трава: она еще не выросла, а уже идут бригады и начинают ее косить. Зачем, спрашивается? В пожароопасном отношении? Но зачем это делать в парках, где никакой опасности? Это влияет непосредственно на биологическое разнообразие видов насекомых», – говорит ученый.

Отмечает он и то, что нехарактерные для региона виды насекомых появляются потому, что их завозят вместе с определенными грузами из-за рубежа. Среди таких, например, пальмовые долгоносик и мотылек. А также гигантская китайская смоляная пчела, которая никогда раньше не гнездилась ни в Крыму, ни на ближайших территориях. По словам Иванова, у себя на родине такие пчелы заселяют древесину, и завезти ее на полуостров могли вместе с экзотическими пиломатериалами.

По мнению биолога, любое обогащение крымской фауны за счет интродукции должно настораживать, поскольку, помимо опасности некоторых видов для людей и хозяйства, это представляет угрозу для местной экосистемы в целом.

В то же время среди аборигенов Крыма есть немало хотя и не очень симпатичных, но вполне безобидных для человека видов, требующих более трепетного к себе отношения и охраны. По словам Иванова, в Красную книгу Крыма, одним из составителей которой он является, в большинстве своем входят именно насекомые, многие из которых погибают по вине человека, разрушающего их среду обитания. Особую обеспокоенность у ученых вызывают степные виды, которым сегодня угрожает исчезновение. Единственным спасением для них может стать сохранение их ареалов в первозданном виде, а также образование населения.

По мнению биолога, крымская природа в целом достойна изучения «более широкого и глубокого», что возможно благодаря изменению потребительского отношения к ней со стороны людей именно за счет просвещения.

«Наш Крым очень привлекателен для ученых со всего мира, безо всякого сомнения. Он является центром биологического разнообразия мирового значения. Но у нас продолжается отношение к природе как к ресурсам. На самом деле природа – это разнообразие живых видов, которые нужно беречь», – резюмировал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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