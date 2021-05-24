Фразе Медведева «денег нет, но вы там держитесь» исполнилось пять лет

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Бывший премьер России произнес ставшие мемом слова на встрече с крымчанами в 2016 году.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев произнес фразу, ставшую мемом: «денег нет, но вы там держитесь», пять лет назад - 23 мая 2016 года, сообщил телеграмм-канал ЧКХ.

Ставшие широко известными слова Медведева являются сокращенной версии фразы, которую он произнес в ходе рабочего визита в Крым в ответ на жалобу женщины пенсионного возраста, которая пожаловалась не размер пенсии и цены.

«Многое изменилось за пять лет. Медведев не премьер, Меняйло врио главы РСО-Алания, Белавенцев почетный консул Никарагуа. А стало ли у пенсионеров больше денег? Спросите у них сами», - написали авторы канала.

Крымчане продолжают возмущаться ценами на продукты. Люди оставляют в магазинах крупные суммы, приходят домой, раскладывают сумки, а есть нечего.

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