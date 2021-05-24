Экс замначальнику Сакского отдела МВД отказали в апелляции

Вступил в законную силу приговор бывшему заместителю начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».

Он был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На днях Верховный Суд Республики Крым оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката осужденного, настаивавшего на невиновности подзащитного, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

Как ранее сообщалось, в мае 2019 года осужденный, располагая информацией о сбыте наркотиков жителем Сакского района, через посредника, намеревался получить от наркоторговца взятку в размере 150 тысяч рублей, однако был задержан при передаче денег сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе посетитель ресторана угрожал сотрудникам заведения расправой. Посетитель одного из ресторанов Симферополя в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам заведения расправой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В Севастополе конфисковали партию шоколада Roshen. Таможенники Севастополя изъяли партию кондитерских изделий украинской фабрики Roshen, которые относятся к категории санкционных товаров.

В Крыму полицейский избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам тюремного заключения жителя полуострова Ивана Яцкина, признанного виновным в государственной измене.