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Власть

Экс замначальнику Сакского отдела МВД отказали в апелляции

15:50 понедельник, 24 мая 2021
Саки

Вступил в законную силу приговор бывшему заместителю начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».

Он был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На днях Верховный Суд Республики Крым оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката осужденного, настаивавшего на невиновности подзащитного, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

Как ранее сообщалось, в мае 2019 года осужденный, располагая информацией о сбыте наркотиков жителем Сакского района, через посредника, намеревался получить от наркоторговца взятку в размере 150 тысяч рублей, однако был задержан при передаче денег сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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