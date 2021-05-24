Власть
Экс замначальнику Сакского отдела МВД отказали в апелляции
Вступил в законную силу приговор бывшему заместителю начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».
Он был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
На днях Верховный Суд Республики Крым оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката осужденного, настаивавшего на невиновности подзащитного, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
Как ранее сообщалось, в мае 2019 года осужденный, располагая информацией о сбыте наркотиков жителем Сакского района, через посредника, намеревался получить от наркоторговца взятку в размере 150 тысяч рублей, однако был задержан при передаче денег сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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