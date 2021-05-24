Власть
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС
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Вот уже второе собрание жителей остается без результата.
Пока многие родители севастопольских выпускников и первоклассников были на «последнем звонке», жители Фиолента во второй раз за эту неделю вышли на улицу возле Свято-Георгиевского монастыря, чтобы выразить свою однозначную, принципиальную позицию против строительства ИВС и спецприемника для административно осужденных на мысе Фиолент.
Люди считают, что им пускают пыль в глаза, и боятся, что вместо заявленного строительства спецучреждения на этом месте (подходящем для создания такой необходимой социальной инфраструктуры, как школа или детский сад, которых еще нет на Фиоленте), вырастет СИЗО, а не ИВС и спецприемник, о которых сейчас и идет речь.
Прецедент в Инкермане несколько лет назад местные жители приводят в подтверждение своих опасений. В любом случае их пугает соседство с колючей проволокой и раздражает отсутствие диалога с представителями власти и УМВД.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС видео
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