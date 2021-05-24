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Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей
фото © Новости Крыма
Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Обвиняемая в период с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации за питание отдельным категориям учащихся вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счет. За период своей преступной деятельности бухгалтер похитила более 11 млн рублей», – говорится в сообщении.
Для легализации части похищенных денег женщина приобрела автомобиль.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей
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