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Происшествия

Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

18:13 понедельник, 24 мая 2021
Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

фото © Новости Крыма

Бывший бухгалтер Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности предстанет перед судом за присвоение 11 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для выплаты студентам стипендий и другой материальной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Обвиняемая в период с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации за питание отдельным категориям учащихся вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счет. За период своей преступной деятельности бухгалтер похитила более 11 млн рублей», – говорится в сообщении.

Для легализации части похищенных денег женщина приобрела автомобиль.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Бухгалтер техникума в Крыму похитила стипендии студентов на 11 млн рублей

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