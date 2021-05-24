Курортный сезон
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Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму
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Курортный сезон обещает быть жарким во всех смыслах: Крыму предстоит не только принять огромное количество отдыхающих, но и справиться с рядом неудобств, в том числе нехваткой воды и даже несколькими землетрясениями.
Об этом сообщил кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
В этом году на Крым активное воздействие оказывает Уран — непредсказуемая планета вихревых энергий и тектонических всплесков, работающих как вулкан. Эта зависимость будет создавать довольно нестабильные ситуации, что также может сказаться на комфорте отдыхающих.
Кроме того, окажет влияние на полуостров и Черная луна, которая имеет очень мощный аспект в астрологии, воздействующий на подсознание у людей, а в природе вызывающий аномальные явления.
Экстрима добавит то, что этим летом в Крыму могут произойти два небольших землетрясения. Разрушений они не принесут, но приманят любителей острых ощущений, рассказал наш собеседник.
«Есть вероятность, что летом могут быть легкие землетрясения. Их не стоит пугаться — толчки будут на уровне двух балов. Возможно, это будут отголоски землетрясений в Турции или Италии», — объяснил специалист.
В начале курортного сезона не стоит переоценивать свою финансовую стабильность: Черная луна и Уран в Тельце могут оставить расточительных отдыхающих без гроша.
«С начала июня до июля деньги будут улетать незаметно. Поэтому нужна четкость, определенность и регламент, тогда все будет хорошо, будет гармония», — рекомендует Михаил Бородачев.
По его словам, самые опасные с астрологической точки зрения периоды — июнь и август. В середине августа могут быть природные аномалии и социальные затруднения. Ожидается перегрузка и дефицит воды, транспортные развязки могут быть перегружены и будут пробки на дорогах.
Отдыхающим следует соблюдать осторожность и контролировать свои желания, особенно в делах сердечных. Рассчитывать, что курортный роман, завязавшийся в Крыму в августе, перерастет в нечто более серьезное, не стоит.
«В августе будет очень много курортных романов, которые ни к чему не будут обязывать, поэтому сразу стоит понимать, что ничего из этого не выйдет. А в июне и июле — это будет надолго», — заключил астролог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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