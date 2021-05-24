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Курортный сезон

Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму

08:55 понедельник, 24 мая 2021
Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму

фото © zen.yandex.ru

Курортный сезон обещает быть жарким во всех смыслах: Крыму предстоит не только принять огромное количество отдыхающих, но и справиться с рядом неудобств, в том числе нехваткой воды и даже несколькими землетрясениями.

Об этом сообщил кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

В этом году на Крым активное воздействие оказывает Уран — непредсказуемая планета вихревых энергий и тектонических всплесков, работающих как вулкан. Эта зависимость будет создавать довольно нестабильные ситуации, что также может сказаться на комфорте отдыхающих.

Кроме того, окажет влияние на полуостров и Черная луна, которая имеет очень мощный аспект в астрологии, воздействующий на подсознание у людей, а в природе вызывающий аномальные явления.

Экстрима добавит то, что этим летом в Крыму могут произойти два небольших землетрясения. Разрушений они не принесут, но приманят любителей острых ощущений, рассказал наш собеседник.

«Есть вероятность, что летом могут быть легкие землетрясения. Их не стоит пугаться — толчки будут на уровне двух балов. Возможно, это будут отголоски землетрясений в Турции или Италии», — объяснил специалист.

В начале курортного сезона не стоит переоценивать свою финансовую стабильность: Черная луна и Уран в Тельце могут оставить расточительных отдыхающих без гроша.

«С начала июня до июля деньги будут улетать незаметно. Поэтому нужна четкость, определенность и регламент, тогда все будет хорошо, будет гармония», — рекомендует Михаил Бородачев.

По его словам, самые опасные с астрологической точки зрения периоды — июнь и август. В середине августа могут быть природные аномалии и социальные затруднения. Ожидается перегрузка и дефицит воды, транспортные развязки могут быть перегружены и будут пробки на дорогах.

Отдыхающим следует соблюдать осторожность и контролировать свои желания, особенно в делах сердечных. Рассчитывать, что курортный роман, завязавшийся в Крыму в августе, перерастет в нечто более серьезное, не стоит.

«В августе будет очень много курортных романов, которые ни к чему не будут обязывать, поэтому сразу стоит понимать, что ничего из этого не выйдет. А в июне и июле — это будет надолго», — заключил астролог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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