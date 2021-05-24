Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +23
море +15

Коронавирус в Крыму

91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки

10:07 понедельник, 24 мая 2021

За 23 мая на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 23 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2278 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 13 человек, выздоровевших за весь период – 39 841 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 90 человек заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Мест не хватает: в Крыму откроют два новых психоневрологических интерната. Два долгостроя – новые психоневрологические интернаты в Белогорске и в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма – будут открыты в июне этого года.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС

Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС видео

Вот уже второе собрание жителей остается без результата.

Курортный сезон
Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму

Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму

Курортный сезон обещает быть жарким во всех смыслах: Крыму предстоит не только принять огромное количество отдыхающих, но и справиться с рядом неудобств, в том числе нехваткой воды и даже несколькими землетрясениями.

Власть
В Кремле заявили о «готовности сотрудничать» с Украиной по Крыму

В Кремле заявили о «готовности сотрудничать» с Украиной по Крыму

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым «в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Власть
Мэр Феодосии ответил на обвинения в бардаке

Мэр Феодосии ответил на обвинения в бардаке

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко ответил на обвинения в бардаке на территории Генуэзской крепости, которые накануне озвучил председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации