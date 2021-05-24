Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов ● В Крыму еще 90 человек заразились ковидом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму
91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 23 мая на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 23 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2278 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 13 человек, выздоровевших за весь период – 39 841 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще 90 человек заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Мест не хватает: в Крыму откроют два новых психоневрологических интерната. Два долгостроя – новые психоневрологические интернаты в Белогорске и в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма – будут открыты в июне этого года.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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