Общество
Знаменитый ялтинский лук оказался на грани исчезновения
фото © Новости Крыма
Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что в село Запрудное Алуштинского района не подается техническая вода для полива, из-за чего под угрозу исчезновения может попасть в том числе и знаменитый сладкий ялтинский лук.
«Наш лук ценится во всем мире. Именно тот, который выращен в этом селе. Теперь он и другие культуры на грани исчезновения», — пишут местные жители в социальных сетях.
Они утверждают, что техническую воду для полива власти региона планируют подавать два раза в неделю, потому что большая часть воды идет на виноградники. Однако этого совершенно не хватит для выращивания различных культур, в том числе и знаменитого ялтинского лука, пишет ФАН.
Настоящий ялтинский лук растет всего в нескольких селах Крыма. Запрудненский лук отличается от степного более плотной кожурой, напоминающей яичную скорлупу. Кроме того, его дольки более толстые, а корни не углублены в луковицу.
Со своей стороны экологи полагают, что ничего страшного с ялтинским луком не произойдет, а его полезные качества сильно преувеличены.
«Очень многие пишут, что ялтинский лук особенный. По полезным веществам и микроэлементам он ничем не отличается от обычного лука. Из-за того, что он неприхотлив, в отличие от других растений, которые просто не будут расти на той почве, ялтинский лук прекрасно произрастает на той самой территории», — рассказала севастопольский эколог Маргарита Литвиненко.
Жители села Запрудное сообщили, что вода для полива уже поступила к ним на участки. «Воду нам дали 18 мая, это крайний срок для посадки лука. В этом году подачу сильно затянули, но мы все же успели его высадить. Сейчас вода подается по три часа в день, ее хватает для полива. Всю зиму воды не было, но она нужна в основном весной, когда происходит посадка, и летом, пока лук не вырастет, это июль-август», ― говорит местная жительница Анастасия.
Что же касается дальнейших поступлений технической воды, то власти Алушты уверили, что сейчас разрабатывают специальный график ее подачи — очень скоро о нем сообщат жителям.
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