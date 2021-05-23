Власти рассказали когда в Крыму появится аэроэкспресс

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Власти республики обещают запустить аэроэкспресс, который сможет доставлять пассажиров из нового аэропорта Симферополь на железнодорожный вокзал крымской столицы.

Об этом сообщил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

«На данный момент отрабатываются варианты трассировки возможной ветки от железнодорожного вокзала крымской столицы до международного аэропорта Симферополь. Надеемся, что в текущем году нам предоставят эти варианты для изучения и анализа, чтобы мы в дальнейшем смогли проработать конкретный проект строительства железнодорожной ветки и запустить удобный для граждан вид транспорта - аэроэкспресс», - поделился замминистра.

Лукашенко уточнил, что реализовать проект планируется в течение четырех лет. В следующем году власти ждут проект, по которому начнется строительство.

«В следующем году будет разработан проект по конкретной трассировке. До 2025 года мы планируем запустить проект», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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