Происшествия
В центре Симферополя горит дом: улица перекрыта
В центре Симферополя горит жилой дом, улица Желябова перекрыта.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Сообщение о пожаре поступило в 10.30. На месте выяснилось, что горит крыша одноэтажного жилого дома с мансардой.
«Площадь пожара составляет около 100 кв. метров. Имелась реальная угроза перехода огня на соседние здания и строения, сейчас удалось предотвратить распространение огня. Открытое горение ликвидировано в 12.20, работы продолжаются. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара задействованы 27 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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