В составе Ялтинского горсовета произошли изменения

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Ялтинские депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Виктора Гамаля, выдвинутого в порядке самовыдвижения и избранного по одномандатному избирательному округу №1.

Его заявление, поданное по собственному желанию, удовлетворено на внеочередной сессии местного городского совета, передает корреспондент Крыминформа.

«Виктор Романович с нами не прощается, а продолжает работать в ином качестве, привычном для него: глава республики и я приняли решение доверить ему Гурзуф – назначить его руководителем территориального органа», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она напомнила, что с апреля 2002 по апрель 2010 год Виктор Гамаль уже занимал пост Гурзуфского поселкового головы.

Глава муниципального образования – председатель городского совета Константин Шимановский со своей стороны отметил: «Уверен, что и в новой должности Виктор Романович будет работать командно и все у него получится».

Гамаль поблагодарил депутатов за поддержку, а главу республики и главу администрации города за оказанное доверие. «Я думаю, что понадобится и ваша помощь, и всегда буду рад вас видеть на территории Гурзуфского территориального органа», – заверил он коллег по городскому совету.

На этой же сессии председатель территориальной избирательной комиссии Ялты Ольга Фатеева представила нового депутата по списку от Коммунистической партии Российской Федерации Андрея Кочеихина, который вошел в состав городского совета вместо умершего депутата Виктора Рафаловича.

В числе прочих вопросов повестки дня депутаты утвердили новую структуру администрации Ялты – с переименованием управления образования в департамент образования и молодежной политики, управления по делам молодежи и спорта – в управление спорта и физической культуры и исключив из структуры должность «заместитель главы администрации города Ялта – главный архитектор».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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