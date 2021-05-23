Происшествия
В Симферополе посетитель ресторана угрожал сотрудникам заведения расправой
Посетитель одного из ресторанов Симферополя в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам заведения расправой, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Как отмечается, сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что в ресторане сработала кнопка тревожной сигнализации.
«Оперативно прибыв по данному адресу, росгвардейцы выяснили, что администратор увеселительного заведения нажал тревожную кнопку после того, как один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал приставать к работникам ресторана и выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью. На просьбу персонала прекратить противоправные действия гражданин начал вести себя агрессивно, угрожая сотрудникам физической расправой и пытаясь спровоцировать с ними драку», – сказано в сообщении.
Как сообщается, 41-летнего посетителя ресторана задержали и передали полиции.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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