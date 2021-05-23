Происшествия
В Крыму издеваются над дельфинами
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Вполне вероятно, что Крым вскоре уподобится африканской Гане, где массово убивают дельфинов, едят их и делают сувениры из плавников.
Или же позаимствуем варварскую традицию бойни черных дельфинов у «цивилизованных» датчан.
Такой нелицеприятный вывод напрашивается после обнародования очередного видео сотрудниками Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».
«Расчлененные краснокнижные афалины, уничтоженные рыболовными сетями и «разобранные на части». Отношение к морской фауне за пределами зоны ответственности характеризуется этим видео, в продолжение прошлого поста», — написали зоозащитники.
На днях у берегов Крыма найдено целое кладбище дельфинов с грузами на хвостах. Предполагается, что таким образом рыбаки заметают следы своей деятельности в Черном море.
На сей раз сотрудники Центра обнаружили искалеченные тела мертвых животных недалеко от поселка Любимовка под Севастополем.
«После поступления сообщения на место выехали наши участники для подробного обследования животных и отбора проб, но обнаружили этих дельфинов в уже расчлененном виде и присыпанными песком. У обоих были вырезаны спинные мышцы и языки», - рассказали сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».
В тексте использованы материалы: Форпост
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