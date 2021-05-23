Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму ● Половина заболевших коронавирусом в Крыму не носили маски ● В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом
В Крыму еще 90 человек заразились ковидом
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 52 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – завозных из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 42732 случаев новой коронавирусной инфекции, 238 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 41497 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3561 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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