В Кремле заявили о «готовности сотрудничать» с Украиной по Крыму

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Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым «в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но, если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», – цитирует Пескова агентство ТАСС.

Он добавил, что обсуждать территориальную принадлежность Крыма в контексте того, что полуостров – не регион России, «никто не будет».

На пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский сказал, что Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран.

Зеленский сказал, что встреча с Путиным нужна, поскольку без прямого разговора с российским лидером невозможно остановить войну в Донбассе.

О возможности такой встречи он говорил в апреле, заявив, что она могла бы состояться на Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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