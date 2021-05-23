Власть
В Кремле заявили о «готовности сотрудничать» с Украиной по Крыму
фото © www.vtimes.io
Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым «в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но, если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», – цитирует Пескова агентство ТАСС.
Он добавил, что обсуждать территориальную принадлежность Крыма в контексте того, что полуостров – не регион России, «никто не будет».
На пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский сказал, что Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран.
Зеленский сказал, что встреча с Путиным нужна, поскольку без прямого разговора с российским лидером невозможно остановить войну в Донбассе.
О возможности такой встречи он говорил в апреле, заявив, что она могла бы состояться на Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В составе Ялтинского горсовета произошли изменения. Ялтинские депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Виктора Гамаля, выдвинутого в порядке самовыдвижения и избранного по одномандатному избирательному округу №1.
Крымский депутат обвинил власти Феодосии в бардаке. Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков подверг критике администрацию Феодосии из-за состояния Генуэзской крепости – объекта культурного наследия федерального значения.
Экологи объяснили, чем грозит строительство новых водохранилищ в Крыму. Строительство новых водохранилищ и иных гидротехнических сооружений на малых реках Крыма может иметь необратимые последствия.
Россия пересмотрела правила въезда в Крым. Россия пересмотрела ограничения на правила пересечения границы, которые были введены после начала пандемии коронавируса, изменения касаются въезда на крымский полуостров.
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
В Кремле заявили о «готовности сотрудничать» с Украиной по Крыму
Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым «в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов
В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.
Поврежден энергомост в Крым
Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
20 мая
В Крыму еще 90 человек заразились ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.