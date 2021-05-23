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Происшествия

В Алуште перевернулась иномарка: пострадавших зажало в машине

09:59 воскресенье, 23 мая 2021

Накануне вечером в Алуште перевернулась иномарка, водителя и двух пассажиров зажало в салоне покореженного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Авария произошла на ул. Партизанской. Прибывшие на место спасатели обнаружили перевернувшийся на крышу автомобиль Opel Vectra. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего машина опрокинулась.

«Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокированию пострадавших. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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