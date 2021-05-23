Ученый выдал «сенсационную идею» об уменьшении осадков в Крыму

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Изменение антропогенной нагрузки, строительство трасс и благоустройство территорий существенно отразилось на движении воздушных масс над Крымом.

Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Ранее ученый заявил, что этот год по объему полученных водохранилищами притоков напоминает 1991, при этом наблюдается тенденция в пользу уменьшения числа осадков. По его мнению, одной из причин этого является изменение направления воздушных коридоров, по которым движутся воздушные массы, а также увеличение потерь влаги из-за испарения.

Он отметил, что до недавнего времени крупные автомагистрали на полуострове располагались с севера на юг, сейчас – с востока на запад. В результате с юга страны транспортируется теплый воздух, который выполняет роль «воздушной заслонки», формирующие восходящий поток. Воздушные массы, которые могут содержать определенную влагу, соприкасаются с холодным фронтом и разряжаются в новых, непривычных районах, считает ученый.

«Сейчас идет активная застройка южного побережья, увеличиваются площади благоустроенных покрытых плиткой площадок, как следствие уменьшается площадь покрытых растительностью участков. В результате мы имеет точно такой же восходящий поток, который является заслонкой воздушных масс с моря, которые могли бы «разгружаться» в горах давая осадки практически для всего Крыма», - предостерег Копачевский.

Поскольку подобные тренды приобретают все большую устойчивость, необходимо уделять больше внимания правилам застройки, пользования земельными участками, контролю площади озеленения, его виду и расположению, уверен Копачевский. Для примера он привел Японию, где ведется высотное строительство, однако на кровлях домов располагают сады. Это позволяет снизить интенсивность восходящих потоков и поддержать естественный уровень испарения и осадков.

Ранее заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил, что водохранилища полуострова суммарно накопили 70 млн кубов воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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