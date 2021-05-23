Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 23 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 23 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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