Происшествия
Пожар в центре Симферополя: спасатели рассказали новые подробности
фото © МЧС Крыма
Пожар на улице Желябова в Симферополе, который разгорелся утром 23 мая, локализован, пострадавших нет.
Об этом сообщили новые подробности в управлении российского МЧС по Крыму.
По данным ведомства, пожар локализован на площади 100 кв метров. К тушению привлекались больше 40 человек и 13 единиц техники.
В утреннем сообщении о данном пожаре спасатели высказывали опасения относительно распространения огня.
В МЧС предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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