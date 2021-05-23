Пожар в центре Симферополя: спасатели рассказали новые подробности

фото © МЧС Крыма

Пожар на улице Желябова в Симферополе, который разгорелся утром 23 мая, локализован, пострадавших нет.

Об этом сообщили новые подробности в управлении российского МЧС по Крыму.

По данным ведомства, пожар локализован на площади 100 кв метров. К тушению привлекались больше 40 человек и 13 единиц техники.

В утреннем сообщении о данном пожаре спасатели высказывали опасения относительно распространения огня.

В МЧС предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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