Власть
Поклонская предрекла Украине «скорую расплату»
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Поклонская думает, что «заявление МИД Украины о непричастности к водной блокаде Крыма является неубедительной попыткой оправдать свое преступление, за которое в скором времени Украине предстоит понести ответственность».
Такое мнение она выразила, комментируя слова пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко о том, что в обезвоживании Крыма виновны российские военные.
«Они не могут сказать: «Да, мы лишили 2,5 миллиона человек права на воду, отключив их. А еще совершили диверсию и отключили их от энергоснабжения». Они не будут признавать своих общественных опасных деяний, в том числе международного характера. Они оправдываются, чтобы сокрыть преступление своего государства. Эта тактика защиты. Я расцениваю подобное неубедительное заявление таких политиков как тактику защиты преступника на скамье подсудимых. Скоро они там и окажутся», - уверена Поклонская.
По ее мнению, «так Украина пытается оправдаться перед зарубежными странами, одновременно нарушая основополагающие международные положения о правах человека».
«Верховный комиссар ООН по правам человека сказала, что нарушение прав людей на питьевую пресную воду недопустимо, в том числе в Крыму. Пока выехать на место они не могут из-за пандемии, но телефонный опрос подтвердил, что крымчане действительно говорят об отсутствии пресной воды. Это является нарушением Всеобщей декларации прав человека, которую подписала и Украина. Эта страна должна соблюдать те международные документы, участницей которых является, но она не соблюдает и делает такие глупые заявления для оправдания своего преступления», - подытожила замглавы профильного комитета ГД РФ.
Ранее в субботу пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал виновных в обезвоживании Крыма. По его мнению, это российские военные, позволившие себе массированную милитаризацию полуострова. Он также отметил, что не считает Киев ответственным за «водную блокаду», связанную с перекрытием Северо-Крымского канала, поскольку в соответствии с нормами международного права обеспечивать полуостров водой должна теперь Россия. При этом Николенко допустил, что Украина может возобновить подачу воды из Днепра в Крым, однако это будет возможно только в случае «демилитаризации и деоккупации полуострова».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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